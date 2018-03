Polo Sud, Laboccetta lancia un nuovo progetto culturale per il Mezzogiorno

E’ l’iniziativa promossa dal presidente dell’Associazione Culturale Polo Sud Amedeo Laboccetta (sodalizio fondato a Napoli nel 1994), e dalla Casa Editrice ‘Controcorrente’, fondata da Pietro Golia alla fine degli anni 80, ed attualmente rappresentata dal giornalista Mauro Finocchito. Controcorrente e’ tra le prime case editrici del Sud Italia ed ha pubblicato negli anni oltre 400 libri di altissimo contenuto culturale. Alla tavola rotonda prenderanno parte il Magistrato Edoardo Vitale, direttore della Rivista l’Alfiere, il Senatore Emiddio Novi, giornalista e scrittore, Luigi Branchini, il giornalista Simone Di Meo, Direttore del giornale on line Stylo 24. Sono previsti inoltre interventi di rappresentanti del mondo sindacale, del volontariato e dell’Universita’. Parteciperanno delegazioni dell’Abruzzo, della Basilicata, della Puglia e della Calabria. Sono stati invitati i rappresentanti del mondo politico ed istituzionale della Campania. Nell’occasione sara’ presentato il nuovo logo delle Associazioni organizzatrici ed istituito un Premio Nazionale per il miglior scrittore dell’anno. L’iniziativa si svolgera’ domani alle ore 10, nei saloni del Grand Hotel Parker’ in Napoli (Corso Vittorio Emanuele).