Polo tecnologico aerospaziale di Napoli, un laboratorio per la ricerca in condizioni di microgravità

E’ stato inaugurato, nel Polo Tecnologico Aerospaziale “Fabbrica dell’Innovazione” di via Gianturco a Napoli, il laboratorio “Fabbrica dell’Innovazione” per le attività di ricerca in condizioni di microgravità: una struttura di 1000 mq. per la prototipizzazione e realizzazione di Cubesat.

“Alla presenza di Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale – si legge in una nota -, Giovanni Squame, presidente della società spaziale Ali, ha comunicato che è stato sottoscritto il contratto tra l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e la società Ali per la realizzazione di due Space Box contenenti altrettanti esperimenti di life science che saranno inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nell’ambito della Spedizione 67, il cui lancio è previsto il prossimo aprile, coordinato all’astronauta Samantha Cristoforetti”.

“Gli Space Box, CubeSat standard 2U – prosegue la nota -, sono laboratori miniaturizzati realizzati dalla società Ali e già qualificati per le attività nello Spazio lo scorso agosto 2021 e che consentiranno la totale automatizzazione degli esperimenti£.

“Inauguriamo oggi i nuovi laboratori del Polo tecnologico Aerospaziale dove è stato sviluppato il progetto READI-FP, finanziato dalla Regione Campania, che ha nell’ultimo anno ha conseguito risultati davvero significativi con la certificazione del Mini Lab, strumento innovativo per “incubare” esperimenti al servizio della ricerca internazionale – ha etto Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Start-Up, Internazionalizzazione della Regione Campania -. Infatti, oltre al ritorno in orbita a maggio prossimo del secondo esperimento ReADI, ad agosto saranno ospitati sulla Stazione Sperimentale Internazionale altri due Minilab made in Campania che l’Agenzia Spaziale Italiana ha finanziato per due esperimenti realizzati dall’Università La Sapienza e dal Cnr”.

“L’attenzione del governo nazionale alla nostra attività spaziale – ha dichiarato Squame -, ora con la visita del ministro Carfagna, è motivo di orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio. Una fabbrica dell’innovazione in una struttura che in passato ha ospitato una grande fabbrica metalmeccanica, la Mecfond, segna una continuità che è paradigmatica delle potenzialità che questa storica area della città può ancora esprimere al servizio della rinascita di Napoli”.

Per Amedeo Manzo, presidente Banca Credito Cooperativo di Napoli (Bcc), si tratta di “un’operazione concreta, straordinaria e di grande impatto tecnologico”. “Da sempre – ha aggiunto – crediamo in realtà innovative come Ali e le aziende del gruppo, avendo finanziato il primo laboratorio del Polo. Il mondo delle imprese va sostenuto con politiche di sviluppo e del Credito che possa finanziare soprattutto una nuova visione del futuro, tese a mitigare la grave crisi energica che sta attanagliando l’impresa”.

“L’inaugurazione dei nuovi spazi della Fabbrica dell’Innovazione di Ali – ha affermato Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania – è un ulteriore elemento di rafforzamento del Distretto Aerospaziale della Campania. Con la sua presenza, il Ministro Carfagna conferma la sua visione di un territorio capace di integrare i suoi talenti e le sue eccellenze industriali e di ricerca, per candidarsi ad essere sempre di più locomotiva della crescita”.