Polo tecnologico aerospaziale , domani la visita di Profumo: confronto sulle sfide del futuro

Domani, giovedì 30 gennaio, dalle ore 10, Francesco Profumo, presidente della Compagnia di Sanpaolo e già ministro dell’Università e presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche visita la sede del Polo Tecnologico Aerospaziale Fabbrica dell’Innovazione di Via Emanuele Gianturco.

Nell’ambito della visita, organizzata dalla società consortile aerospaziale Aerospace Laboratory for Innovative components (Ali e dal Distretto Aerospaziale della Campania (Dac),Profumo parteciperà al dibattito “Innovazione tecnologica e internazionalizzazione: la sfida per la crescita delle imprese campane nel settore aerospaziale” dove sono previsti gli interventi di: Giovanni Squame, presidente Ali; Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania¸ Riccardo Monti, presidente Associazione Italia-Emirati Arabi Uniti; Mariano Bruno, responsabile Deloitte & Touche Napoli; MariaFelicia De Laurentis, astrofisica; Valeria Fascione, assessore alle Start-Up, Innovazione ed Internazionalizzazione della Regione Campania; Vito Grassi, presidente dell’Unione Industriali di Napoli; Amedeo Manzo, presidente di Bcc Napoli; Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania; Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli; Marcello Spagnulo, presidente di Marscenter che coordinerà i lavori.