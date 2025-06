Polonia, Borchia “La vittoria di Nawrocki uno schiaffo a Bruxelles”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La bocciatura del precedente governo polacco è uno schiaffo a Bruxelles: alle elezioni c’è stata un’affluenza record dove tanti giovani hanno indirizzato la loro scelta in favore del candidato espressione del PiS”. Lo ha detto il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia, in merito alla vittoria di Karol Nawrocki alle elezioni polacche, candidato sostenuto dall’estrema destra. “Determinate narrazioni vanno smontate: se la linea imposta da Bruxelles non sta pagando, bisogna avere la capacità di tenere in considerazione la volontà popolare, libera e sovrana”, ha aggiunto.

