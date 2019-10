Polonia, European Business Awards 2019: Tecno alla finalissima di Varsavia

Gli European Business Awards 2019 premiano Tecno come Campione Nazionale. Tecno, Esco certificata dal 2005, specializzata in servizi di efficientamento energetico e per la sostenibilità ambientale, è stata selezionata come migliore azienda italiana 2019 nella categoria “The Customer and Market Engagement Award” e rappresenterà il nostro Paese nella finalissima del concorso, in programma in Polonia a Varsavia il 3 e 4 dicembre. Al premio si sono candidate oltre 120 mila aziende provenienti da 33 paesi. Giovanni Lombardi, presidente Tecno, spiega: “Siamo orgogliosi di rappresentare il Paese alle finali di Varsavia. Questo premio è il segnale di come servizi come i nostri KontrolON e la Control Room 3D siano in grado di rappresentare i bisogni delle imprese Adrian Tripp (CEO degli European Business Awards): “Tecno è un leader eccezionale nel suo settore. Essere scelto come vincitore nazionale significa rientrare nelle migliori aziende d’Europa”. L’azienda è stata premiata da Deloitte a maggio per il secondo anno consecutivo tra le Best Managed Companies italiane.