Polonia in soccorso dell’Italia per combattere il Coronavirus

Si è svolta la mattina del 9 Marzo 2020 presso l’ambasciata d’Italia a Varsavia una riunione tra i vertici delle istituzioni e rappresentanti del sistema Italia in Polonia. Durante l’incontro l’ambasciatore Aldo Amati ha fatto il punto sulla situazione legata al coronavirus in Italia e in Polonia con particolare attenzione al problema della parziale interruzione dei trasporti tra i due paesi e alle norme precauzionali per evitare il diffondersi del contagio. Risultato della riunione è stato l’istituzionalizzazione di un tavolo permanente tra i referenti delle istituzioni e della comunità italiana, e la prossima creazione di una unità di supporto per gli italiani in Polonia che avessero bisogno di interfacciarsi con il sistema sanitario polacco. Unità di supporto cui parteciperanno medici e che attraverso la rete consolare sarà in grado di rispondere alle eventuali richieste d’aiuto in tutto il territorio polacco.

Intanto niente più frutta e verdura dall’Italia: a far data dal 18 marzo la Polonia annulla gli ordini del made in Italy. Gli esportatori ortofrutticoli italiani hanno ricevuto una comunicazione da Carrefour Polonia a seguito dello «scoppio del coronavirus e in conformità con la decisione del nostro direttore commerciale». Ma l’insegna francese non è stata l’unica a prendere questa decisione: lo stesso ha fatto la catena di distribuzione polacca Zabka che ha sospeso la consegna dei prodotti provenienti dall’Italia come misura interna in risposta all’emergenza .

Sulla falsariga della Danimarca, intanto la Polonia vieterà l’ingresso agli stranieri per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il governo di Varsavia, specificando che i collegamenti internazionali via treno e aereo saranno sospesi domenica. I cittadini polacchi potranno rientrare in patria dall’estero ma dovranno mettersi in quarantena per due settimane. I confini rimarranno aperti solo per le merci. All’interno della Polonia saranno chiusi i centri commerciali, salvo la vendita di alimentari e le farmacie. Club, casinò, bar, pub e ristoranti chiuderanno domani. Saranno vietate riunioni di più di 50 persone, anche nelle chiese. “Sono decisioni difficili, ma ci permetteranno di evitare tempi ancora più duri”, ha detto il primo ministro Mateusz Morawiecki.