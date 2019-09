Polonia, Leonardo presenta a Kielce i nuovi elicotteri prodotti da PZL-Swidnik

Leonardo partecipa alla 27esima edizione di MSPO a Kielce (Polonia) presentando con PZL-Swidnik nuovi progetti per rispondere alla domanda di prodotti e sistemi di difesa all’avanguardia da parte delle forze armate polacche. Durante la manifestazione, Leonardo presenterà nuove funzionalità e capacità per l’elicottero Sokol, modello di punta delle forze armate polacche. Il W-3PL G.uszec, la versione piu moderna del Sokol, sara esposto nell’area statica di Leonardo. Leonardo espone al suo stand anche l’elicottero AW101, selezionato lo scorso aprile dalla marina polacca per eseguire missioni di contrasto alle minacce sottomarine e di ricerca e soccorso. PZL-Swidnik ha un ruolo significativo nella produzione di tutti gli AW101 ordinati nel mondo ed e responsabile, come prime contractor, della consegna degli elicotteri alla Polonia entro il 2022.