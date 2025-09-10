Polonia, Schlein: gravissima violazione russa dello spazio aereo Ue

Roma, 10 set. (askanews) – La violazione dello spazio aereo polacco da parte dei droni russi è motivo di “grande preoccupazione”. Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein parlando a margine di una iniziativa elettorale nelle Marche. “È gravissima la violazione dello spazio aereo polacco da parte dei russi. È lo spazio aereo europeo, è molto preoccupante perché è la prima volta che gli aerei della Nato sono costretti a intervenire a tutela di una minaccia potenziale sul nostro spazio aereo europeo”.

“Quindi – ha proseguito la Schlein – grande preoccupazione! È l’occasione per rinnovare una richiesta all’Unione europea di essere unita e compatta per riuscire a mettere fine a questi conflitti che rischiano pericolosamente di allargarsi”.