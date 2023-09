Sostenere finanziariamente le PMI che hanno l’ambizione di ridurre l’impatto ambientale dei loro rifiuti di polimeri. E’ l’obiettivo del bando “Polrec”, progetto di collaborazione tra 4 cluster europei e un centro tecnologico: Polymeris (coordinatore), CENTIMFE, Cluster Mav, Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn e Plast Center Danmark/DMN.

La call offre finanziamenti in 3 sotto ambiti: riciclaggio chimico, riciclaggio meccanico e digitalizzazione dei processi di riciclaggio. Una PMI può candidarsi per diversi di questi temi, a condizione che l’importo totale richiesto in queste diverse domande non superi i 60mila euro.

Le candidature devono essere presentate individualmente da PMI per un progetto incentrato sul riciclaggio dei rifiuti di polimerici o sull’implementazione di una soluzione digitale che deve utilizzare i servizi di un fornitore di servizi (che dovrebbe preferibilmente essere un’impresa privata e/o un’organizzazione di ricerca e tecnologia riguardante la sovvenzione per il riciclaggio chimico).

Le PMI target di questo bando possono coprire vari settori, come: trasporti e mobilità, edilizia, energia rinnovabile, digitale ed elettronica, salute, beni di consumo, imballaggi industriali e alimentari.

Il budget complessivo è di 660mila euro e la scadenza è fissata al prossimo 31 ottobre.