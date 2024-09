Pomigliano capitale del judo: 300 insegnanti da tutta la Campania allo stage per apprendere le nuove tecniche

Oltre trecento insegnanti tecnici Fijlkam provenienti da tutta la Campania, hanno preso parte ad uno stage di aggiornamento svoltosi a Pomigliano d’Arco (Napoli), e che ha visto tra gli ospiti d’eccezione l’atleta paraolimpionica Matilde Lauria. A dare il benvenuto e fare gli onori di casa è stato il vicesindaco di Pomigliano, Domenico Leone, il quale ha sottolineato l’importanza “dello sport nella vita dei giovani e il ruolo fondamentale dei tecnici sportivi come figure di supporto alle famiglie nel percorso di crescita dei ragazzi”. Organizzato dal presidente regionale judo, il maestro Bruno D’Isanto, l’evento ha avuto come obiettivo l’introduzione di nuove tecniche e innovazioni nei dojo degli insegnanti, sotto la guida del commissario tecnico regionale, il Maestro Sandro Piccirillo. Durante la due giorni, hanno spiegato gli organizzatori, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di seguire lezioni tenute da nomi di spicco del judo campano: il maestro Piccirillo, il maestro Della Moglie, il maestro Marotta e il Maestro Ciano. I quattro tecnici hanno condiviso le loro conoscenze ed esperienze, fornendo ai partecipanti nuovi strumenti da applicare nei loro percorsi formativi. Oltre allo sport, il centro sportivo Pomilia, dove si è svolto l’evento, ha ospitato uno stand dell’associazione Phoenix, da sempre impegnata nella raccolta di fondi e materiali per la popolazione ucraina.