Pubblicati in Gazzetta ufficiale due decreti del presidente della Repubblica per lo scioglimento di altrettanti Consigli comunali. Si tratta, nello specifico, di Pomigliano d’Arco (Napoli) dopo le dimissioni di tredici consiglieri su ventiquattro e di Sant’Onofrio (Vibo Valentia). Carolina Iovino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione di Pomigliano d’Arco.