Pomodoro, studio Anicav: l’82% delle persone associa l’ortaggio al caporalato

La reputazione delle conserve di pomodoro e’ molto forte, pari a 78,3 punti (su 100), un legame emotivo che posiziona il prodotto tra i settori piu’ apprezzati dagli italiani, come i beni di lusso e l’elettronica di consumo. Il dato emerge dello studio “La reputazione del pomodoro e della sua industria nella percezione degli italiani”, commissionato da Anicav a Reputation Institute e presentato oggi a Napoli. Emerge, tuttavia, un dato preoccupante: l’82% degli intervistati associa il pomodoro al caporalato. “La reputation come asset strategico per il comparto e’ un argomento di grande importanza e attualita’ per la nostra filiera, che vive una serie di difficolta’ e criticita’ che tendono ad influenzare la percezione che l’opinione pubblica ha del settore e delle nostre produzioni”, ha dichiarato il Presidente di Anicav, Antonio Ferraioli. “I risultati della ricerca – ha affermato Giovanni De Angelis, direttore generale Anicav – potranno servire a supportare i processi decisionali e le strategie comunicative delle aziende e dell’Associazione per promuovere e difendere la reputazione di un comparto che rappresenta una, se non la piu’ importante, filiera italiana dell’ortofrutta trasformata sia in termini di fatturato che di quantita’ prodotte e riveste un importante ruolo strategico e di traino dell’agroindustria italiana”.