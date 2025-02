Pompei, “Beats Of Pompeii”: Jimmy Sax in concerto all’Anfiteatro degli Scavi

Giovedì 17 luglio 2025 Jimmy Sax sarà in concerto all’Anfiteatro degli scavi di Pompei, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Un evento, prodotto da Wonder Manage, inserito all’interno della rassegna “Beats Of Pompeii”, che presto vedrà annunciati tanti altri concerti con ospiti di fama internazionale. Jimmy Sax suonerà le sue hit mondiali come “No man no cry” (brano certificato Platino in Italia) e “Time” (certificato Oro in Italia), e tutti i brani del suo ultimo album “Million Miles”, il primo di un tour estivo che lo poterà ad esibirsi in altre località storiche in Italia. Francese di origine, Jimmy Sax intrattiene folle di tutto il mondo sin da quando era giovanissimo con il suo inseparabile sassofono. Performer carismatico si è esibito dal vivo negli ultimi quattro anni in location iconiche come St. Tropez, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina, Capri, solo per citarne alcune, affiancato dal manager Tony Ciotola, Ceo di Wonder Manage. E nel biennio tra il 2022 e il 2024 ha registrato oltre 200mila spettatori nel suo tour europeo. Tra i momenti memorabili non si può non ricordare la sua esibizione dinanzi a Papa Francesco nello Stadio Vélodrome di Marsiglia, e il suo sold out al Palazzo dello Sport di Roma con 6mila persone accorse per la prima volta all’interno di un palasport. Jimmy Sax è reduce dal successo del tutto esaurito con il Million Miles Summer Tour conclusosi a settembre 2024 toccando tutte le località estive del Sud Europa, incluso la sua Francia dove si è esibito nei teatri delle principali città transalpine, fra cui l’Olympia di Parigi. A dicembre del 2024 si è esibito a Londra con la sua band in anteprima mondiale. Quest’anno suonerà per la prima volta a Vienna nel mese settembre e tornerà a Londra il 19 ottobre. Con oltre mezzo miliardo di stream, oltre 1 milione di iscritti al canale YouTube e circa 450 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry”, il cui video vanta oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube) e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.