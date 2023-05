Pompei ed Ercolano tra i 30 siti Unesco più amati nel mondo in base alle recensioni su TripAdvisor

Pompei e Ercolano, l’area archeologica di Agrigento, il comune di Verona e il vulcano Etna sono i 4 siti Unesco italiani più amati nel mondo. E’ quanto emerge dalla classifica stilata dal sito di viaggi Loveholidays prendendo in considerazione le review su Tripadvisor e il numero di post sui social. L’agenzia ha così pubblicato la lista dei 30 siti Unesco in Europa più apprezzati dai turisti. Ogni sito è stato classificato in base al numero totale di recensioni a cinque stelle e al numero di post online che li menzionano in maniera positiva.

La città di Budapest, tra cui le rive del Danubio, il quartiere del Castello di Buda e il viale Andrássy, è ufficialmente il sito patrimonio Unesco più amato d’Europa, con 124.763 post che menzionano in maniera positiva la città e 4.393 recensioni a cinque stelle di TripAdvisor. La città tedesca di Lubecca, nota per il suo delizioso marzapane, segue al secondo posto, mentre la famosa Tower of London in UK arriva al terzo.

Ad oggi, ci sono oltre 1.100 siti patrimonio dell’Unesco nel mondo e l’Europa ne ospita 503.

I 30 siti Unesco più amati d’Europa