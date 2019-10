Pompei, emerge un affresco con i gladiatori. Franceschini: Il sito è una miniera inesauribile

Due gladiatori al termine del combattimento, l’uno vince l’altro soccombe. È la scena dell’ultimo affresco rinvenuto a Pompei, i cui scavi sono diretti da Massimo Osanna, nell’area di cantiere della Regio V, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e rimodulazione dei fronti di scavo previsti dal Grande Progetto Pompei. Si tratta della scena di un combattimento tra un ‘Mirmillone’ e un ‘Trace’, due tipologie di lottatori distinti da armature differenti e classici avversari nelle lotte gladiatorie. Su uno sfondo bianco, delimitato su tre lati da una fascia rossa, si compone la scena di lotta tra i due gladiatori. L’affresco di circa 1,12 x 1,5 metri, rinvenuto in un ambiente alle spalle dello slargo di incrocio tra il Vicolo dei Balconi e quello delle Nozze d’Argento, ha forma trapezoidale. “Il sito archeologico di Pompei, fino a qualche anno fa, era conosciuto nel mondo – sottolinea il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini – per la sua immagine negativa: i crolli, gli scioperi e le file dei turisti sotto il sole. Oggi è una storia di riscatto e di milioni di turisti in più. Oggi è un sito accogliente, ma soprattutto è un luogo in cui si è tornati a far ricerca, attraverso nuovi scavi. La scoperta di questo affresco dimostra che davvero Pompei è una miniera inesauribile di ricerca e di conoscenza per gli archeologi di oggi e del futuro”.