(Adnkronos) – Alle ore 16,30 sarà presentato, in anteprima, il libro ‘The Villa of Diomedes: The making of a Roman villa in Pompeii’, in cui confluiscono i dati dei recenti studi e ricerche condotti da un team internazionale e multidisciplinare, coordinato da Helene Dessales (École normale supérieure, AOROC, UMR 8546, PSL Research University).