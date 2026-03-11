Pompei rivive nel memoriale, in mostra i calchi delle vittime: inaugurazione con il ministro Giuli

“Mi ha colpito l’allestimento fatto con grandissimo rigore scientifico, la capacità di restituire la cruda verità dell’eruzione di Pompei e l’espressività dei calchi. E al tempo stesso l’atteggiamento rispettoso nei confronti delle vittime, attraverso una galleria del dolore che ci restituisce la verità come in un sacrario contemporaneo, perché tutte le tragedie che avvengono per calamità naturali sono condensate in questa magnifica, terrificante ed esplicativa rappresentazione che il direttore e tutto il magnifico staff del Parco archeologico ci hanno offerto. È una mostra coraggiosa perché è anche estremamente contemporanea. Non è facile rappresentare la morte, non è facile mettere in mostra la nudità dei calchi di corpi travolti da ceneri, lapilli e lava. Bisogna saperlo fare e saper raccontarlo con uno sguardo scientifico ma allo stesso tempo empatico nei confronti del dolore. E la missione è riuscita”.

Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla presentazione del memoriale che racconta la fine di Pompei e le sue vittime. L’eruzione del 79 d.C. – che colpì migliaia di persone e fece dell’antica città vesuviana una testimonianza unica nella storia – per la prima volta viene narrata attraverso un allestimento museale permanente che ne restituisce la storia momento per momento, esponendo i calchi delle vittime e una selezione di reperti organici straordinariamente conservati. Sarà visitabile alla Palestra Grande degli scavi da giovedì 12 marzo.

La nuova esposizione ripercorre l’origine, la storia dell’eruzione e la tecnica dei calchi, frutto di un dialogo tra un linguaggio museale teso a dare dignità alle vittime e al contempo a raccontarne la storia con cura scientifica. Una narrazione oggettiva attraverso la quale il visitatore si trova di fronte al “… dolore della morte che riacquista corpo e figura”, come aveva scritto Luigi Settembrini nell’Ottocento. Anche Primo Levi, nella poesia La bambina di Pompei, parla di “agonia senza fine, terribile testimonianza”.

Ventidue calchi di vittime sono esposti sulla base del contesto di provenienza, dalle domus interne della città fino alle porte e alle strade lungo cui gli abitanti cercarono invano la salvezza. L’esposizione riunisce per la prima volta un così ampio numero di testimonianze. Dal XIX secolo, a Pompei sono stati realizzati circa cento calchi, visibili anche singolarmente o in piccoli gruppi nei luoghi originari di rinvenimento.

Il percorso si articola nei portici sud e nord della Palestra Grande, edificio quadrato di fronte all’Anfiteatro, con una sezione dedicata alla vulcanologia e ai reperti organici – piante e animali – e una sezione sui resti umani. “Personalmente – ha sottolineato il direttore generale del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel – ritengo questa la più grande sfida museologica che abbiamo mai affrontato. Abbiamo cercato un linguaggio museografico che unisse la semplicità toccante di un memoriale con la gioia della scoperta attraverso apparati didattici inclusivi e facilmente comprensibili. I calchi delle vittime non sono reperti, non sono statue e non sono opere d’arte. Forse basta una frase detta da un collega durante uno scavo: questo siamo noi. Nei calchi di bambini, donne e uomini morti nel 79 d.C. vediamo la nostra fragilità, umanità e vulnerabilità. Da un incontro rispettoso con queste testimonianze può scaturire un messaggio profondo: la vita è precaria, preziosa, la vita è bella”.

L’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. distrusse improvvisamente Pompei, seppellendola sotto metri di cenere e pomici, conservando edifici, strade e tracce di vita. Le persone intrappolate durante la seconda fase dell’eruzione furono avvolte da una nube ardente di cenere vulcanica che si solidificò attorno ai loro corpi. I vuoti lasciati dai corpi decomposti furono riempiti con gesso nel XIX secolo, creando calchi fedeli e potenti testimonianze della tragedia.

Il percorso espositivo include una sezione vulcanologica con video sull’eruzione, una ricostruzione di una colonna di circa 4 metri di ceneri e lapilli, e una parte dedicata a animali e piante con reperti organici straordinariamente conservati e apparati grafici ispirati agli affreschi pompeiani. Il braccio Nord ospita la sezione sui resti umani, esponendo calchi originali delle vittime.

L’allestimento è scandito da un apparato grafico essenziale, testi lineari, foto d’archivio, contenuti multimediali sulla tecnica dei calchi, TAC e testimonianze storiche come l’intervista ad Amedeo Maiuri o frammenti del film Viaggio in Italia di R. Rossellini. Il percorso è flessibile e accessibile, con contenuti audio, video in LIS e ISL, strumenti in CAA e sezioni tattili con modellini 3D e testi in braille.