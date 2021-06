Spara colpi di pistola a salve nel ristorante dove lavora la moglie, con la quale si sta separando. E’ successo a Pompei (Napoli), in un ristorante di via Plinio, a pochi passi dall’ingresso di Porta Marina inferiore del Parco archeologico di Pompei. L’uomo voleva probabilmente intimidire la donna. Gli spari non hanno causato alcun ferito né danni. I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata stanno indagando per rintracciare l’uomo e definire le sue eventuali responsabilità.