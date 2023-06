Pompei Street Festival, domani la presentazione della terza edizione

Si svolgerà domani, martedì 27 giugno alle ore 12.00 in sala del Consiglio del Comune di Pompei, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Pompei Street Festival, in programma dal 27 giugno al 2 luglio. La manifestazione, organizzata dal Comune di Pompei, si avvale della collaborazione della struttura Art and Change Impresa Sociale e della partecipazione del Parco Archeologico degli Scavi di Pompei

L’evento, che ha nel suo programma cinque sezioni dedicate all’arte, musica, street art, cinema e fotografia, si pone l’obiettivo di sviluppare una crescita turistica e socioeconomica della città già Patrimonio dell’Umanità. L’appuntamento, ideato e prodotto dall’artista internazionale Nello Petrucci, evidenzia grande attenzione, all’interno delle sezioni che lo compongono, a tematiche che animano i contenuti della legalità, del lavoro precario, dell’interazione sociale, ma anche della tutela dell’ambiente e la riqualificazione urbana.

Al termine dell’incontro con la stampa, alla presenza del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, del direttore del Parco archeologico degli Scavi di Pompei, Gabriel Zuchtriegel e del direttore artistico del Pompei Street Festival Nello Petrucci, sarà inaugurata, in piazza Bartolo Longo, un’installazione dal titolo Pompei Street Tour.

Il progetto artistico intende evidenziare l’attività creativa e di riqualificazione ambientale della street art, punto focale del Pompei Street festival, quale leva di valorizzazione turistica e economica, per il territorio creando valore aggiunto per i flussi turistici provenienti da tutto il mondo. L’installazione, raffigura, infatti, un circuito turistico che consentirà ai turisti di visitare con un tour dedicato le 48 opere esistenti nella cittadina pompeiana

INTERVERRANNO :

Carmine Lo Sapio – Sindaco Comune di Pompei

Gabriel Zuchtriegel – Direttore Parco Archeologico di Pompei

Nello Petrucci – Ideatore e Direttore artistico del Pompei Street Festival

Egidio Carbone – Direttore sezione cinema del Pompei Street Festival

SCARICA IL PROGRAMMA