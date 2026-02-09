Pompeo: “Per Putin continuare guerra in Ucraina è un vantaggio”

Ex segretario di Stato Usa: fa morire di fame i bambini ucraini

Milano, 9 feb. (askanews) – “Vladimir Putin non prova nemmeno lontanamente abbastanza dolore” per le sanzioni contro la Russia generate dall’invasione su larga scala dell’Ucraina. E anche se il modello di deterrenza “che ha servito la civiltà occidentale per 80 anni” è stato costruito “per fare tutto il possibile per scoraggiare l’aggressore”, oggi “Putin non ritiene ancora che il costo sia abbastanza alto”, pensa che “il vantaggio di continuare questo conflitto sia a suo favore. E che alla fine, gli Stati Uniti d’America o l’Europa si stancheranno e lui sarà in grado di completare il compito”. Mike Pompeo, ex Segretario di Stato USA (2017-2021) ed ex direttore della CIA, era oggi all’ISPI in occasione della pubblicazione del libro autobiografico “Mai un passo indietro”. I dietro le quinte degli anni più turbolenti della recente politica estera americana e i faccia a faccia con leader come Kim Jong-un, Vladimir Putin e Xi Jinping fanno da sfondo al suo libro e anche al suo racconto dal vivo. E sono illuminanti.Pompeo dice ad esempio molto chiaramente che Putin non ritiene semplicemente che il completamento del suo compito è “sedersi al posto di Zelensky a Kiev”. L’Ucraina non gli basta. “Lui vuole sedersi dietro la scrivania dei leader dell’Estonia o del leader della Lituania o della Moldavia e completare il compito in Georgia. Ha una grande ambizione”. E Pompeo parla con cognizione di causa: “Ho passato un po’ di tempo con lui. Credo di aver trascorso con lui in totale circa dieci ore. Non potrei mai riavere indietro quel tempo. Crede con tutto il cuore che questi luoghi facciano parte della Russia”, dice. E poi aggiunge in merito alle sanzioni: “Putin sta ora facendo morire di fame i bambini ucraini mentre siamo qui seduti oggi. Non hanno riscaldamento. I vostri figli non tollerereste mai che morissero in quel modo. Quindi non bisognerebbe colpire i civili russi, ma il loro complesso militare-industriale, giusto, la loro infrastruttura energetica, la loro infrastruttura bellica, tutte raggiungibili, attaccabili. Potremmo farcela e iniziare a colpirli. E non credo che questo spingerebbe Putin a fare qualcosa di cui tutti si preoccupano, dal momento che è una nazione dotata di armi nucleari. Penso che sia solo una fanfaronata da parte sua” il sollevare l’evenutalità di usarle.Pompeo ha ricoperto alcune delle posizioni più influenti della politica estera Usa, prestando servizio prima come Direttore della CIA e poi come Segretario di Stato nella prima amministrazione Trump, ha anche condotto missioni segrete a Pyongyang, dalla liberazione di ostaggi americani e dalle trattative sul nucleare iraniano agli accordi di pace in Medio Oriente, nonché scelte difficili che hanno segnato la carriera dell’ex Segretario di Stato, per cercare di difendere la sovranità, la sicurezza e i valori occidentali.Nel corso del suo intervento ha anche messo in luce il legame e la subalternità della Corea del Nord alla Cina, ha diviso il mondo in buoni e cattivi, ovvero società civili e non. E ha sottolineato la necessità che gli Usa hanno dell’Europa. “I cattivi – potrei elencarli molto velocemente – Russia, Cina, Iran, Venezuela, Corea del Nord, il mio amico Kim. Questi sono i cattivi. E i buoni devono schiacciare i cattivi. Noi – gli Stati Uniti non possiamo farcela da soli. Siamo un grande Paese con un’economia enorme e un popolo forte, ma non possiamo farcela da soli. Abbiamo bisogno dei nostri amici europei”.E a chi gli faceva presente che è troppo semplice dividere tra buoni e cattivi, Pompeo ha risposto in maniera ancora più semplice: sarà, ma se fosse in Cina nessuno avrebbe la libertà di alzarsi in piedi per dissentire. E questa è la grande differenza tra noi e loro.