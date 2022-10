Ponte di Ognissanti: a Napoli la morte è un’arte, ecco due itinerari proposti da Partenope Experience

Ecco un paio di idee su come trascorrere questo Ponte 2022 con l’associazione culturale Partenope Experience.

Domenica 30 ottobre

LL’ANIME D’ ‘O PRIATORIO

Esiste il Purgatorio? In molti se lo chiedono. A Napoli, nessuno ne dubita. Il Purgatorio non è un luogo, bensì una condizione.

La storia del culto delle anime del Purgatorio era già presente nella Napoli dell’Ottocento e del Novecento. Era e continua ad essere espressione della complessità della realtà napoletana.

A Napoli, il Purgatorio diventa uno spazio fisico e viene rappresentato come fosse lo scenario di un teatro: c’è uno sfondo buio, illuminato solo dal fuoco di fiamme che non sono quelle dell’inferno, ma fiammelle purificatrici. E poi ci sono gli attori: una serie di personaggi tratti dal vero.

Più o meno così sono tutte le “grotte” delle anime del Purgatorio, sparse dovunque lungo le stradine dei quartieri di Napoli. Bisogna cercarle con attenzione camminando tra i vicoli, e scorgerle scavate dentro pareti di tufo o microscopici altarini.

“La nostra passeggiata – scrivono gli organizzatori – sarà una fulgida testimonianza del rapporto dei napoletani con l’Aldilà. Si comincerà dalla Basilica di San Pietro ad Aram: qui nelle catacombe è presente il culto delle anime del purgatorio simile a quello praticato nel cimitero delle Fontanelle. Proseguiremo per il quartiere Forcella: scopriremo edicole votive nascoste, giungeremo dinanzi la Chiesa del Purgatorio ad Arco, esempio del culto delle Anime Pezzentelle, attraverseremo Piazza San Domenico Maggiore, fino alla guglia dell’Immacolata. Concluderemo all’interno del magnifico complesso monumentale di S. Anna dei Lombardi e la suggestiva Cripta degli Abati. Venite con noi alla scoperta dell’arte della morte a Napoli”.

Contributo evento: adulti 20,00 € comprende:

Guida abilitata – biglietto ingresso S. Anna dei Lombardi – audioguida – gadget *Indossa scarpe comode, macchina fotografica e bottiglina d’ acqua. Durata circa 3 ore Prenotazioni:

Tel o Whatsapp +39 366 319 1005

E-mail: Tel o Whatsapp +39 366 319 1005E-mail: partenopexperience@gmail.com

Martedì 1° novembre

LA NECROPOLI DI NEAPOLIS

Superate le antiche “mura greche”, lungo la via che s’inerpica sulla collina di Capodimonte, si estende la straordinaria Necropoli Ellenistica di Neapolis, sepolta dalle alluvioni nel corso dei secoli, che testimonia con la propria monumentalità la straordinaria impronta greca. Grazie al grande lavoro speleologico, questo tesoro sotterraneo è tornato alla luce.