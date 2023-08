Ponte Morandi, 5 anni dal crollo. Meloni: Ricostruzione, il modello Genova esempio da seguire

“L’orgogliosa reazione dei genovesi” è stata “vettore decisivo della ricostruzione e della rinascita della città” ed è un “esempio” potente della capacità del nostro popolo “di non lasciarsi mai abbattere dalle difficoltà, anche le più estreme, e di sapersi rialzare”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio nel quinto anniversario del crollo del Ponte Morandi. “Da questa forza, dalla collaborazione tra le Istituzioni e dalle migliori energie del sistema imprenditoriale italiano – sottolinea – è nato quel ‘modello Genova’ che ha permesso, in tempi record, di ricucire lo strappo inferto dal crollo del Morandi con la costruzione del nuovo Ponte Genova San Giorgio”.