Ponte Stretto, governo attende motivazioni ma avanti con opera

Roma, 30 ott. (askanews) – Sulla vicenda del Ponte sullo Stretto il governo attenderà la pubblicazione delle motivazioni della delibera della Corte dei Conti con l’obiettivo di replicare e “procedere con la realizzazione dell’opera”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, dopo l’incontro di stamani a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

“All’esito della riunione – spiega la nota – si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti. Solo dopo averne esaminato nel dettaglio i contenuti, il Governo provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento. Rimane fermo l’obiettivo, pienamente condiviso dall’intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell’opera”.