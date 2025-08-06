Ponte stretto, Meloni: “Crediamo in questa infrastruttura”

“Simbolo ingegneristico globale, dimostrerà competenza dell’Italia”

Roma, 6 ago. (askanews) – “Il Ponte sarà un simbolo ingegneristico di rilevanza globale, una dimostrazione della forza di volontà e della competenza tecnica dell’Italia, che ha pochi paragoni nel mondo. Crediamo in questa infrastruttura, così come crediamo in tutte le infrastrutture che questa Nazione aspetta da decenni e che devono costituire l’ossatura per una Nazione più veloce e moderna”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della riunione Cipess, secondo quanto si apprende.”Fin dal nostro insediamento- ha aggiunto Meloni- ci siamo posti degli obiettivi ben precisi: utilizzare gli investimenti pubblici come leva per lo sviluppo della Nazione, spendere le risorse bene e velocemente evitando sprechi e inefficienze, e realizzare così infrastrutture attese da decenni e che rimarranno ai nostri figli e produrranno benessere e crescita duratura”.