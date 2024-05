Ponte Stretto, Salvini: lavori partiranno nel 2024 come promesso

Roma, 10 mag. (askanews) – I lavori per il Ponte sullo Stretto di Messina “partiranno nel 2024, come promesso”. Lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento alla Reggia di Venaria (Torino), in occasione dell’iniziativa ‘L’italia dei sì’.

“Oggi avete letto sui giornali che ci saranno 3-4 mesi in più di indagini ambientali. Nonostante la norma ci poteva consentire di tirare dritto – ha spiegato il Ministro – siccome siamo di fronte a una grande opera di cui si parla da un seccolo, che deve cambiare la fisionomia di sviluppo del Paese, questa deve avere tutte le analisi approfondite, ancor di più di quello che la norma prevede. Ho chiesto io personalmente di fare tutte le ricerche e le analisi ambientali e ecologiche per veramente partire senza il minimo dubbio, partire come promesso entro il 2024”.