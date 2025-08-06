Ponte Stretto, Salvini: nostro contrasto a infiltrazioni mafiose h24

Stiamo attivando protocolli come per Expo e le Olimpiadi

Roma, 6 ago. (askanews) -Nella realizzazione del Ponte sullo Stretto “la sicurezza ed il contrasto a infiltrazioni mafiose è un fronte fondamentale che ci vede schierati h24, sono in costante contatto con le prefetture di Messina e Reggio”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.”Contrastare qualsivoglia tentativo di infiltrazione sarà la nostra ragion d’essere”, ha aggiunto precisando che “si stanno adottando con il Ministero dell’Interno tutti i protocolli che già si sono adottati con Expo e Olimpiadi” per “attenzionare che tutta la filiera sia impermeabile alle infiltrazioni”.”D’altronde non fare il ponte perché in Sicilia c’è la mafia e in Calabria la ‘ndrangheta, allora non facciamo più niente”, ha concluso Salvini.