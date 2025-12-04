Ponte Stretto, Salvini: Ue non cambia linea e vuole l’opera

Roma, 4 dic. (askanews) – Dialogo bilaterale tra il vicepremier e ministro di Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini e il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. Al centro del colloquio, anche il dossier-Ponte sullo Stretto. Secondo quanto riporta una nota, Salvini ha appreso con grande soddisfazione che l’orientamento di Bruxelles non è cambiato e c’è totale interesse e determinazione affinché l’opera possa partire quanto prima.

Salvini, si legge, ha confermato al Commissario l’impegno del Governo ad andare avanti fornendo tutte le risposte richieste dalla Corte dei Conti.