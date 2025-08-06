Ponte Stretto, Salvini: un’opera militare? Evidente un “dual use”

Ma decidono Giorgetti e Crosetto

Roma, 6 ago. (askanews) – Decideranno i ministri del Tesoro, Giancarlo Giorgetti e quello della Difesa, Guido Crosetto, se il Ponte sullo Stretto di Messina rientrerà nelle opere di tipo strategico-militare. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda in conferenza stampa dopo l’ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina.”Che possa avere un ‘dual use’ (duplice uso, ndr) anche per motivi di sicurezza è evidente – ha detto Salvini -. Non entro nel campo di lavoro dei colleghi Giorgetti e Crosetto. Saranno loro a decidere cosa rientra in quell’aumento di spese militari”.