Ponte sullo Stretto, Salvini: Il progetto esecutivo il via libera al progetto esecutivo

“Entro il 31 luglio 2024, come da cronoprogramma, ho l’intenzione di fare approvare il progetto esecutivo e quindi di partire i lavori. Ci sarà un risparmio ambientale enorme, mancate emissioni di Co2, pulizia dell’aria e dell’acqua e soprattutto un collegamenti per siciliani e italiani”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Radio Anch’Io su Radio1. Il Ponte, ha aggiunto, “nasce come norma nel dicembre del 1971, io non ero nemmeno nato, c’era Aldo Moro ministro degli Esteri e agli italiani è già costato svariate centinaia di milioni di euro tra progetti, ritardi, cause, fallimenti”.