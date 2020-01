Pontecagnano, Automar rileva AutoTerminal Gioia Tauro dal gruppo tedesco Blg

L’Automar di Pontecagnano completa l’acquisizione di AutoTerminal Gioia Tauro (ATGT) Spa, rilevando il rimanente 50% del suo capitale societario dal gruppo tedesco Blg Logistics. La società acquisita, rinominata AutoMar Gioia Tauro S.p.A., verrà successivamente incorporata in Automar Spa.

Il terminal per lo stoccaggio e la movimentazione di automobili di Gioia Tauro nasce nel 1999 ad opera del gruppo Blg Logistics, leader europeo nel settore della movimentazione dei veicoli e nelle attività connesse a valore aggiunto.

Nel 2016 Automar procede a rilevare il 50% delle azioni di Atgt, mettendo il terminal al servizio dei collegamenti car carrier del Gruppo Grimaldi.

Attualmente il terminal Atgt si estende su un’area di 320.000 m2, con una capacità di stoccaggio di circa 18.000 veicoli. È dotato di un centro Pdi di 2.400 m2 e di tre binari di raccordo ferroviario.

Fondata nel 1974, Automar è un’azienda leader nei servizi di logistica integrata nel Sud Italia. Grazie ad una lunga collaborazione con i maggiori costruttori di veicoli, oggi vanta un’esperienza unica ed un elevato know-how nella logistica e nel trasporto di veicoli.

Nata come filiale italiana del Gruppo Walon France, nel 1996 Automar è stata acquisita da un gruppo di operatori logistici leader nel settore, lasciandole piena autonomia gestionale. Oggi Automar Spa è una società partecipata da Bertani Spa, Grimaldi Group Spa e Mercurio Spa.