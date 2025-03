Pontecagnano celebra Elvira Coda Notari: omaggio alla pioniera del cinema italiano

Domenica 30 marzo, alle 11, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano (SA) ospiterà l’incontro “Elvira Coda Notari. Pioniera del cinema italiano”, dedicato alla prima regista del cinema italiano, nata a Salerno 150 anni fa. L’iniziativa, promossa dal Comitato cittadino spontaneo “Marzo 2022”, impegnato in prima linea nelle attività a sostegno delle donne, rappresenta l’occasione per approfondire la conoscenza di questa donna straordinaria, pioniera della settima arte, e riflettere sulle difficoltà che ancora oggi le donne incontrano per affermarsi e vedere riconosciuto il proprio valore. Elvira Coda Notari, anticipatrice del neorealismo, è stata una figura poliedrica: regista, produttrice, scenografa, costumista, talvolta attrice, e fondatrice con il marito a Napoli della “Dora Film”. I suoi documentari, ispirati alla tradizione popolare, denunciavano le condizioni di vita, i soprusi e le violenze subite dalle classi meno abbienti e per questo censurati dal regime fascista, che la osteggiò fino alla chiusura della casa di produzione. Tra i suoi film più noti si ricordano “‘A santa notte” (1922) e “Fantasia ‘e surdato” (1927). L’incontro si aprirà con i saluti della direttrice del Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, Serena De Caro, del sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, della presidente dell’Associazione Manden, Grazia Biondi, e della presidente del Lions Club Branch Salerno Minerva, Luana Tortora. La presentazione sarà introdotta da Carla Del Mese, di Legambiente Pontecagnano – Circolo Occhiverdi, e da Lucia Zoccoli, blog I Volti di Cassandra. A seguire, la giornalista Stefania Maffei dialogherà con Giuseppe D’Antonio, direttore del Linea d’Ombra Film festival, e con il regista Andrea D’Ambrosio. Le conclusioni saranno affidate a Rosanna De Bonis, attrice e discendente di Elvira Coda Notari, in dialogo con Maria Robertazzi.