Pontecagnano Faiano, finanziamento da 3,5 mln per l’ampliamento della scuola “Moscati”

“Sicurezza, fruibilità degli spazi e migliori opportunità per tutti continuano ad essere gli elementi in cima alla nostra agenda amministrativa, che rivolge sempre uno sguardo particolare ai bambini, patrimonio insostituibile ed inestimabile di questa città. Un ringraziamento a quanti hanno lavorato a questo progetto con costanza e tenacia, contribuendo al raggiungimento di un altro obiettivo fondamentale, che va ad aggiungersi a quelli che abbiamo proclamato con soddisfazione in questi giorni”. Lo dice il sindaco di Pontecagnano Faiano (Salerno), Giuseppe Lanzara, nell’annunciare il finanziamento per l’adeguamento sismico, impiantistico, energetico e l’ampliamento della Scuola A. Moscati di Faiano. Sono 3,5 i milioni di euro destinati all’Istituto picentino a fronte della presentazione del progetto avvenuta lo scorso anno. Per l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Sica, si tratta di “un altro risultato importante per i nostri studenti; il duro lavoro fatto a maggio 2019, data di presentazione della candidatura al finanziamento regionale, trova il giusto premio dopo un anno con un intervento importantissimo per la scuola A. Moscati di Faiano, ponendo al centro la sicurezza sismica degli edifici scolastici e l’ampliamento degli stessi per fornire nuovi spazi ed attività ai nostri bambini. Continua – conclude-incessantemente il piano di adeguamento e razionalizzazione del patrimonio scolastico del nostro territorio, dove nessuno sarà lasciato indietro”.