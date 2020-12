PonyU, la start-up napoletana delle consegne urbane sfonda il tetto dei 2 mln di consegne

Un corriere espresso urbano evoluto per gestire in modo efficace e totalmente automatizzato la logistica dell’ultimo miglio e dare una mano al commercio di prossimità: PonyU, che oggi è operativa in 27 città su tutto il territorio nazionale, ha effettuato oltre 2 milioni di consegne dal 2015, da quando è operativa. “L’ultimo miglio – afferma Luigi Strino, uno degli ideatori della startup con sede a Napoli e Milano – rappresenta la parte più importante di tutto il processo di consegna a domicilio perché è l’interfaccia del mittente con il cliente finale. Migliore è il servizio, maggiore è la soddisfazione di chi acquista, vedendosi recapitare in tempi brevi e in modo accurato l’ordine: non a caso, tra le prime cinque ragioni che fanno desistere da un acquisto online c’è l’impossibilità di scegliere i tempi di consegna. Affidandosi a noi, un’azienda può garantire anche una consegna istantanea in 60 minuti”. PonyU ha sviluppato una tecnologia proprietaria per la distribuzione delle spedizioni che fa leva su algoritmi di efficientamento, che rendono obsoleto il processo logistico ordinario. Il vantaggio è quello di non dover passare necessariamente più dal magazzino centrale, ma il pacco parte’dal negozio più vicino al destinatario, favorendo così il commercio di prossimità, riducendo il tempo di consegna della merce e le emissioni legate ai chilometri percorsi dal magazzino al destinatario. L’algoritmo, infatti, abbinando il pacco al pony più adatto a gestire quella tratta, in base allo studio delle aree di consegna attorno al punto vendita, accorcia di oltre un terzo i tragitti, con un impatto positivo in termini ambientali.