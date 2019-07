Popolare di Bari, eletto il nuovo cda: Jacobini verso la conferma alla presidenza

L’assemblea dei soci della Banca Popolare di Bari ha eletto i sei nuovi consiglieri di amministrazione. Il Cda dell’istituto di credito è così composto dai consiglieri Vincenzo De Bustis Figarola e Gianvito Giannelli (già cooptati e ora eletti), dall’uscente Francesco Pignataro riconfermato, dalle new entry Giulio Codacci Pisanelli, Patrizia Michela Giangualano e Francesco Ago, che subentrano a Modestino Di Taranto, Luca Montrone e Francesco Giovanni Viti. Completano il Cda il presidente Marco Jacobini e i consiglieri Raffaele De Rango, Francesco Venturelli, Paolo Nitti e Gianfranco Viesti. Il nuovo Cda si dovrebbe riunire per il primo incontro già questa sera. ‘E’ un’ottima scelta che ha fatto la Banca, un grandissimo augurio a quelli che sono stati confermati e credo che tutti insieme potremo costruire una bella squadra che ci servirà a fare della Banca quello che la Banca merita sia fatto per lei’ ha detto al termine dell’assemblea il presidente Jacobini che, rispondendo alla domanda dei cronisti sulle sue eventuali dimissioni, ha aggiunto: ‘In questo momento sono il presidente della Banca Popolare di Bari, ci sono, resto’. Sul futuro della Banca, Jacobini ha dichiarato che ‘bisogna lavorare tantissimo, essere coesi, forti, cercare di attuare tutto quello che è possibile per mettere la Banca in condizioni di continuare a lavorare. Lo dico per i dipendenti, per i clienti e per i soci ma anche per il territorio, perché i territori di Regioni non ricchissime come la Puglia, l’Abruzzo, la Basilicata, la Campania, se non hanno un supporto forte da una banca territoriale come la nostra, sicuramente qualche problema in più lo avranno’.