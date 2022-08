Popolare di Bari rileva ramo d’azienda di Banca del Sud

La, controllata da, perfeziona l’operazione di acquisizione del ramo d’azienda diSi tratta di 4 filiali situate nei comuni di Caserta, Avellino, Napoli, Salerno. L’operazione, svolta da BPB in coordinamento con la capogruppo, ha piena efficacia giuridica dal 1° settembre 2022. “L’operazione – spiega una nota – consente alla Popolare di Bari di rafforzarsi ulteriormente nel Mezzogiorno, territorio strategico per l’Istituto, in coerenza con il Piano Industriale . Le caratteristiche delle quattro filiali consentono di aumentare gli impieghi nei confronti di famiglie e imprese. Idelle filiali oggetto dell’operazione si sposteranno su Banca Popolare di Bari senza alcun onere a loro carico”.