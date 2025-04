Popolare di Sondrio, il nuovo piano industriale è una risposta all’Ops di Bper

Nel nuovo centro multifunzionale a San Pietro Berbenno (Sondrio) si è svolto l’incontro tra le prime linee della Banca Popolare di Sondrio, che ha riunito quasi 500 partecipanti, finalizzato a illustrare le direttrici del nuovo piano industriale 2025-2027. Dopo la presentazione al mercato avvenuta il 12 marzo scorso, questo incontro tra il management e i responsabili ai vari livelli delle strutture operative del gruppo ha rappresentato un momento di condivisione e confronto diretto, con l’obiettivo di garantire una diffusione capillare delle strategie aziendali. Sono stati approfonditi i pilastri strategici del piano, che mira a rafforzare ulteriormente la competitività del gruppo attraverso innovazione, sostenibilità e una crescita stand alone. Il consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini ha inoltre risposto alle diverse domande arrivate dalla platea riguardo il futuro della banca e della rete di filiali, a seguito dell’offerta pubblica di scambio annunciata da Bper. “La nostra risposta all’Ops, non concordata, lanciata da Bper è stata coerente con i valori che da sempre contraddistinguono la Banca Popolare di Sondrio – ha detto – indipendenza, coesione e responsabilità verso soci, clienti e territori. Il forte sostegno ricevuto da tutta la comunità conferma che la volontà di proseguire in autonomia è quella giusta. Con il nuovo piano, apprezzato dal mercato e dagli investitori, riaffermiamo con determinazione la validità del nostro progetto industriale: oggi più che mai, il nostro impegno è quello di continuare a costruire una banca solida, moderna e competitiva, capace di affrontare le sfide del mercato senza snaturare i nostri principi fondanti”.