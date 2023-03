Popoli indigeni, al via il 6° Forum Globale

L’Ambasciatore della Colombia presso la Repubblica Italiana e Rappresentante Permanente presso l’IFAD, Ligia Margarita Quessep Bitar, era presente alla cerimonia di installazione e apertura del Sesto Forum Globale dei Popoli Indigeni organizzato dal Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, che si tiene ogni due anni (9-13 febbraio 2023).

Le sue deliberazioni si concentrano sulla leadership delle popolazioni indigene sulle questioni climatiche: soluzioni basate sulla comunità per migliorare la resilienza e la biodiversità.

Il forum è una piattaforma dinamica per un dialogo costruttivo in cui i rappresentanti delle popolazioni indigene condividono le loro preoccupazioni, richieste e raccomandazioni al fine di rafforzare la partnership con l’IFAD e, di conseguenza, l’efficacia dell’impegno dell’IFAD con la popolazione nativa.

Istituito nel 2011, costituisce un processo permanente di consultazione e dialogo tra i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni dei Popoli Indigeni, dell’IFAD e dei Governi.

Con il sostegno dell’IFAD e in coordinamento con il Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, Dayana Domico , indigena del popolo Embera Eyabida e membro del comitato direttivo del Forum, Yohanis Amador, indigena Zenú e co-amministratrice, hanno partecipato come partecipanti dalla Colombia. Regione IPAF, e Julio César Mulcué Mulcué, Nasa Indigenous e Rappresentante Delegato della Regione America Latina e Caraibi dell’IFAD, come relazionato dal Giornale Diplomatico.

Erano presenti anche il colombiano Darío José Mejía Montalvo, presidente del Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene, che ha tenuto il discorso di apertura, e Yeisully Tapias, direttore esecutivo della Fondazione per i giovani imprenditori – ASOJE in Colombia dal 2005. , che è stato invitato fare una dichiarazione incentrata sull’importanza di coinvolgere i giovani nei processi decisionali e nella trasformazione di sistemi alimentari sostenibili.

L’esito delle deliberazioni sarà presentato ai Governatori dell’IFAD, guidati dagli Ambasciatori e dai Rappresentanti Permanenti, che si sojo poi misurati per la 46a sessione del Consiglio dei Governatori del Fondo (14-15 febbraio 2023 ).