Poppella, il fiocco di neve natalizio è dedicato a Maradona

L’amore per Diego Armando Maradona a Ciro Poppella glielo ha tramandato il papà Salvatore. Ed è per questo che il famoso pasticcere della Sanità ha deciso di dedicare un fiocco di neve al pibe de oro ideando una scatola molto particolare. Contemporaneamente all’inaugurazione dello stadio di Fuorigrotta al campione argentino, sono stati messi in vendita dalla Pasticceria Poppella i famosi dolci di colore azzurro farciti con crema fiocco e dulce de leche che è molto popolare in Argentina.”Maradona per noi napoletani è stato un eroe, un campione che ci ha permesso di vincere finalmente gli scudetti. È entrato nei nostri cuori. L’ho conosciuto dedicandogli una torta nel 2017 e oggi era giusto onorarlo con un fiocco di neve particolare con una scatola molto bella”.