Portali eCommerce B2B: perché molti non funzionano (e cosa sta cambiando davvero)

Negli ultimi anni la maggior parte delle aziende B2B ha investito nella digitalizzazione delle vendite. Portali eCommerce, cataloghi online, sistemi di riordino digitale: sulla carta molte aziende hanno già fatto il passaggio al digitale.

Nella pratica, però, molte aziende si accorgono che il portale non sta migliorando né l’efficienza né le vendite.

Il problema non è la tecnologia, ma il modo in cui questi portali sono progettati.

Secondo il report “2025 B2B Buyer Perspectives”, il 74% degli acquirenti vorrebbe trovare nel portale informazioni aggiornate in tempo reale sull’inventario. In molti casi, invece, si trova davanti a dati non sincronizzati o alla classica frase “contattaci per conoscere disponibilità e prezzi”.

Quando il dato non è affidabile, il portale smette di essere uno strumento di lavoro e diventa un passaggio intermedio che rallenta il processo di vendita.

Il problema emerge anche quando si guarda all’integrazione con il resto dei sistemi aziendali. Il 69% degli acquirenti dichiara di apprezzare quando il team commerciale utilizza strumenti digitali durante la trattativa. Eppure molti portali B2B restano sistemi isolati, che non dialogano davvero con CRM, ERP o altri strumenti interni.

Così la relazione commerciale continua a svilupparsi fuori dal portale, spesso tra email e fogli Excel. Le informazioni si duplicano, i dati vengono ricopiati manualmente e la trattativa si frammenta tra sistemi diversi.

Anche guardando all’efficienza il quadro è chiaro. Alcune funzionalità di base, come il tracciamento degli ordini, sono ormai diffuse. Ma solo una minoranza dei portali consente riordini rapidi o dashboard personalizzate per cliente.

In pratica molte aziende hanno digitalizzato l’accesso ai documenti, ma non hanno progettato un’esperienza realmente utile per chi lavora ogni giorno con quei sistemi.

Una parte del problema deriva dal modo in cui i primi portali B2B sono stati progettati. L’obiettivo era ridurre le chiamate al customer care e alleggerire il lavoro del back office commerciale, spostando online alcune attività amministrative.

All’epoca era una scelta sensata. Oggi però mostra tutti i suoi limiti.

Gli acquirenti B2B non cercano solo un catalogo online per ripetere un ordine. Vogliono avere una visione chiara dei propri acquisti, monitorare spedizioni e fatture, verificare disponibilità aggiornate e ricevere supporto quando una trattativa diventa più complessa.

Quando il portale non risponde a queste esigenze, il processo si sposta altrove. Offline o, ancora peggio, verso un concorrente.

Negli ultimi anni anche le ricerche sui processi di vendita B2B hanno iniziato a descrivere meglio questo comportamento. Il “B2B Pulse” di McKinsey parla della cosiddetta “regola dei terzi”: i processi di vendita si distribuiscono tra self-service digitale, assistenza remota e incontri diretti.

Il punto, però, è che questi canali non sono separati. Gli acquirenti passano continuamente dall’uno all’altro, spesso all’interno della stessa trattativa.

Anche Gartner conferma questa dinamica: il 100% degli acquirenti B2B utilizza informazioni digitali durante il processo decisionale. Ma la probabilità di chiudere accordi di alto valore aumenta quando strumenti digitali e supporto commerciale lavorano insieme.

Tutto questo cambia il ruolo del portale B2B.

Non più semplici cataloghi online o strumenti di automazione amministrativa, ma piattaforme collaborative dove acquirenti e venditori lavorano sugli stessi dati.

Un portale efficace deve permettere ai clienti di gestire in autonomia attività semplici come controllare spedizioni, scaricare fatture o riordinare prodotti. Allo stesso tempo deve offrire al team commerciale la possibilità di intervenire quando la trattativa richiede supporto, contesto o negoziazione.

Quando il digitale riesce a fare entrambe le cose, smette di essere una barriera e diventa uno strumento di vendita.

Il vero nodo è l’adozione. Costruire il portale non basta: deve essere usato davvero. Se per il cliente è più semplice inviare un’email che accedere al portale, continuerà a usare l’email. E se il team commerciale non trova valore nel sistema, difficilmente lo promuoverà.

Per questo motivo il valore di un portale B2B non si misura solo nei risparmi amministrativi. Il cambiamento più significativo riguarda il modo in cui viene utilizzato il tempo del team commerciale.

Quando il digitale assorbe le attività ripetitive e amministrative, i venditori possono dedicarsi a ciò che nel B2B fa davvero la differenza: costruire relazioni, sviluppare opportunità e chiudere accordi più complessi.

La tecnologia per farlo esiste già.

Oggi la sfida è ripensare il portale. Non come un semplice progetto IT, ma come uno strumento centrale nella relazione con i clienti. Un approccio che sempre più aziende stanno adottando nella progettazione di portali eCommerce B2B.