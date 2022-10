Porte aperte nei musei, domani la Reggia di Caserta accoglie i visitatori nel giorno di chiusura

La Reggia di Caserta, anche nel giorno di ordinaria chiusura settimanale del museo (martedì), domani accoglierà i suoi pubblici. L’iniziativa, inserita nel Piano di Valorizzazione 2022, è finalizzata a promuovere il patrimonio del complesso vanvitelliano e a incentivare la permanenza dei suoi visitatori sul territorio anche in occasione delle festività di Ognissanti e dei Morti. Il primo novembre sarà anche occasione per visitare, prima della chiusura fissata per il 7 novembre, la mostra “Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta” negli Appartamenti della Regina. Oltre 150 opere in esposizione che narrano l’evoluzione dei giardini nel tempo e nella storia. Saranno aperti al pubblico, dalle 8:30, gli Appartamenti Reali, la mostra Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta, il Parco Reale e il Giardino Inglese. Il Teatro di Corte sarà chiuso.