Porte Aperte nel weekend per la nuova Lancia Ypsilon Ibrida

Sabato 15 e domenica 16 marzo si svolgerà un Porte Aperte dedicato alla Nuova Ypsilon Ibrida.

Basterà recarsi presso una delle 160 esclusive Case Lancia presenti in Italia, per scoprire tutti i segreti della tecnologia ibrida di Lancia Ypsilon, effettuando dei test drive su strada che ne mettono in risalto le doti di maneggevolezza, efficienza e prestazioni. Ovviamente, l’appuntamento consentirà ai visitatori di conoscere l’intera gamma della prima vettura della nuova era di Lancia, declinata negli allestimenti Ypsilon, LX ed Edizione Cassina, tutti disponibili nelle configurazioni elettrica o ibrida.

Inoltre, recandosi al Porte Aperte sarà anche possibile scoprire la promozione del mese, che consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida. A titolo esemplificativo, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, fino al 31 marzo, si potrà acquistare la vettura al prezzo promozionale di 21.400 euro oppure a 19.900 euro con un finanziamento, sviluppato in collaborazione con Stellantis Financial Services, che prevede una rata mensile da 149 euro per 35 mesi, anticipo di 3.747 euro, TAN (fisso) 7,99% e TAEG 10,4%.

Alla scadenza del finanziamento, il cliente può scegliere se sostituire il veicolo, tenerlo pagando la rata finale di 15.610 euro, con importo variabile a seconda dell’allestimento, o alternativamente restituirlo.

