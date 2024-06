Porte industriali: cosa sono e le tipologie principali

La scelta dei serramenti è fondamentale sia per le strutture private che per quelle commerciali e industriali. Si tratta di componenti che influiscono sulla sicurezza come sull’accessibilità e l’estetica, persino sulla visibilità degli spazi nel loro complesso.

Le porte industriali, in particolare, si rivelano fondamentali per quanto riguarda la protezione e gestione dei varchi di accesso/di separazione che si trovano negli edifici.

Possono essere inserite all’ingresso di fabbriche, centri della logistica, magazzini e molte altre attività ancora, dove fungono da barriera fisica e al contempo da soluzioni per ottimizzare il flusso di merci, persone e veicoli.

Le caratteristiche principali delle porte industriali

La produzione di portoni industriali è qualcosa che presenta standard precisi da rispettare, a fronte di un’ampia gamma di modelli che permettono di valutare di volta in volta l’opzione migliore, alla luce delle caratteristiche dell’immobile come delle esigenze di chi se ne avvale.

Le versioni più performanti di questo tipo di serramenti si distinguono per due fattori:

Efficienza energetica. I portoni industriali sono l’ideale per rendere l’edificio più efficiente dal punto di vista energetico. Lo stabilimento, in questo modo, presenta una riduzione delle dispersioni termiche, con l’aggiunta di un controllo puntuale della temperatura all’interno degli spazi. Il risultato è un ambiente di lavoro comodo, efficiente e piacevole da vivere per 365 giorni l’anno.

Sicurezza. La porta è, in quanto elemento di comunicazione, il primo varco possibile di accesso ai locali: vale per le persone autorizzate e, potenzialmente, per quelle che non lo sono. Nei serramenti industriali la struttura viene progettata così da risultare più resistente a possibili tentativi di effrazione, garantendo una sicurezza ai massimi livelli e persino una tutela superiore della privacy.

Le principali tipologie di porte industriali

Le porte industriali vengono prodotte secondo molteplici tipologie. Scopriamo insieme quelle più comuni e degne di interesse.

Porte industriali a libro

Le porte industriali a libro rappresentano la soluzione ideale per proteggere stabilimenti commerciali e produttivi dove è necessario dotarsi di un serramento di dimensioni importanti. Sono perfette, ad esempio, nel caso dei capannoni.

Per l’esattezza, il modello adoperato in questo tipo di contesto è quello a soffietto, il quale assicura un ingombro ridotto ai minimi termini a cui aggiunge uno spiccato isolamento termico.

Nelle versioni più innovative, le guarnizioni inserite tra i pannelli garantiscono una protezione eccellente sia contro lo schiacciamento delle dita, sia dagli agenti atmosferici: vento, umidità, pioggia e via dicendo. L’azionamento può vedere al centro un sistema manuale oppure motorizzato.

Portoni industriali sezionali

Questo tipo di porte risultano da preferire quando si tratta di chiudere gli accessi verso l’esterno, una situazione in cui si rivelano pratiche e funzionali, con un valore aggiunto anche in termini di estetica. L’apertura può essere realizzata in due modi:

Motorizzata. L’azionamento viene conseguito attraverso un motoriduttore calletatto che fornisce uno stimolo diretto all’albero a molle.

Manuale. Il sistema di apertura manuale contempla uno sforzo contenuto per aprire il serramento: un’operazione che non appare particolarmente faticosa grazie al supporto offerto dal gruppo molle. Cosa che vale anche per la chiusura, da effettuare previo tiraggio verso il basso della fune di recupero in polipropilene. Si rivela apprezzabile la dotazione di un chiavistello laterale.

È possibile dotare le porte sezionali di oblò: un profilo che permette di visualizzare quanto avviene all’esterno dall’interno. Un optional che non influisce negativamente sulla sicurezza, fattore da mettere in cima alle caratteristiche del serramento.

Porte industriali rapide

Quale serramento scegliere se sono presenti dei varchi in cui il passaggio risulta alquanto frequente? Le porte industriali rapide rappresentano un’opzione preferenziale, garantendo un livello eccellente di protezione come di isolamento.

Il loro tratto distintivo risiede nel sistema di azionamento del telo. A seconda di come quest’ultimo viene prodotto occorre distinguere due tipologie:

Porte avvolgibili. Hanno un ingombro ridotto e un avvolgimento del telo che si sviluppa in verticale. Sono indicate per un uso sia interno che esterno dello stabile.

Porte ad impacchettamento. Il sistema si aziona con estrema velocità e presenta una spiccata resistenza al vento: tratti che rendono tale tipologia più indicata per un posizionamento all’esterno, senza comunque escludere quello all’interno.

Nota finale

La scelta delle porte industriali è tanto delicata quanto complessa. Consigliamo di confrontarsi con il personale di un’azienda qualificata ed esperta, a cui fornire la descrizione dettagliata delle attività, la planimetria e richiedere il sopralluogo. Una valutazione in presenza, in edilizia, diventa imprescindibile sempre.