Porti, Aponte tratta con CK Hutchinson e punta alla leadership mondiale

Msc punta in alto sotto la guida di Gianluigi Aponte: il patron del gruppo, nonché principale investitore del consorzio coinvolto, mette nel mirino l’acquisizione di 43 porti attualmente controllati da CK Hutchison, società del magnate Li Ka-shing. L’operazione, dal valore complessivo di 23 miliardi di dollari, è stata annunciata lo scorso marzo, ma ha subito una battuta d’arresto a causa del veto della Cina, preoccupata dal coinvolgimento statunitense nella transazione.

Se l’accordo dovesse andare in porto, Terminal Investment Ltd (TiL) – società del gruppo Aponte – diventerebbe l’unica proprietaria dei terminal, fatta eccezione per due scali strategici situati lungo il Canale di Panama. Questi ultimi saranno infatti gestiti in partnership con BlackRock, attraverso la sua divisione Global Infrastructure Partners, che ne controllerà il 51 per cento, lasciando a TiL il restante 49 per cento. I due porti panamensi rappresentano circa il 4 per cento del valore totale dell’operazione. Una volta finalizzata, la transazione garantirebbe a CK Hutchison introiti superiori ai 19 miliardi di dollari. Restano ora da completare le consuete procedure di autorizzazione.

L’operatività dei porti non verrà modificata: la maggior parte dei terminal continuerà a servire clienti comuni e resterà accessibile a tutte le compagnie di navigazione. Potrebbe invece cambiare la struttura del consorzio guidato dalla famiglia Aponte, favorita non solo per la forza dell’offerta, ma anche per i solidi rapporti intrattenuti con Li Ka-shing.

Secondo fonti vicine alle trattative, Msc e CK Hutchison contano di chiudere l’accordo entro pochi mesi, in attesa delle verifiche contabili e delle autorizzazioni da parte delle autorità dei Paesi interessati.

Nel frattempo, però, la Cina si è mostrata contraria all’operazione, sollevando dubbi legati alla presenza americana nell’affare. Allo stesso tempo, il revisore generale di Panama ha accusato la società asiatica di presunte irregolarità nella gestione dei porti – accuse che sono state prontamente respinte da CK Hutchison.