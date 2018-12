Porti, dalla Regione Campania 135 milioni per la riqualificazione del sistema regionale

La Regione Campania ha stanziato 135 milioni di euro per la messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione turistico-economica del sistema portuale regionale, attraverso interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e dei sevizi, dell’accessibilita’ e dell’integrazione con le aree retro portuali. Particolare attenzione sara’ riservata alla salvaguardia ambientale e all’utilizzo di tecnologie innovative. Alla manifestazione di interesse, chiusa il 31 luglio 2018, hanno partecipato 27 enti, che hanno presentato oltre 50 progetti. Di questi, 12 sono finanziati con progetto esecutivo per un valore di oltre 67 milioni, 8 con progetto definitivo per un valore di oltre 63 milioni, e 9 con progetto diverso da definitivo per i quali si prevede di finanziare il completamento della progettazione.