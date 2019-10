Porti, in 10 anni l’Italia ha perso il 2% delle quote di mercato. Sale il livello del mare: Napoli tra le città a rischio

I porti italiani sono il fanalino di coda del Mediterraneo: in 10 anni hanno perso il 2% della quota di mercato, che arriva a 10 milioni di Teu (l’unità di misura dei container pari a circa 40 metri cubi, mentre gli altri hanno guadagnato il 7%. Il dato emerge dal Rapporto Isfort presentato oggi durante il quinto Forum Internazionale dei Trasporti di Conftrasporto-Confcommercio, a Cernobbio, che descrive un’Italia in netta controtendenza rispetto al complesso della portualità mediterranea. Inoltre, con il raddoppio del canale di Suez, tra il 2011 e il 2018 l’Italia è riuscita a intercettare solo un 2%, mentre le tonnellate di merce in transito sono aumentate del 42%. E ancora fa riflettere il dato sul fronte dei container: tra il 2005 e il 2017 la crescita del traffico degli scali di tutto il Mediterraneo è stata del 46%, mentre quella del sistema portuale italiano solo della metà, il 23%. I problemi della scarsa competitività del sistema portuale italiano sono molteplici, si va dai problemi burocratici alla mancata digitalizzazione dei processi, allo “sportello unico che resta una chimera”. L’Italia non coglie la crescita in atto nei mari perché è disconnessa al suo interno e verso il resto del mondo. La scarsa accessibilità impedisce alle merci di raggiungere rapidamente i luoghi di destinazione e frena quel processo di intermodalità che consentirebbe, con quella dei trasporti, la ripresa economica. A questo si aggiunge una lentezza ormai cronica nella realizzazione di alcune riforme.

Se i Porti italiani fossero cresciuti come quelli spagnoli (+5%), si sarebbero generati circa 7.600 posti di lavoro e un incremento del fatturato di oltre 2 miliardi di euro. Tra le criticità emerse dalla ricerca Conftrasporto-Confcommercio, c’è anche il caso delle Zes, le zone economiche speciali: mancano ancora gli strumenti di semplificazione per attuarle, le risorse stanziate sono insufficienti, e il paradosso è che dai benefici previsti sono escluse le imprese di trasporto (che sono un elemento costituente delle Zes). Intanto all’orizzonte c’è un’emergenza climatica che da qui ai prossimi decenni coinvolgerà drammaticamente gli scali italiani: l’innalzamento dei mari, contro il quale serve un piano di resilienza Porti e Coste, che non è stato nemmeno abbozzato. L’Olanda, per contro, ha emesso un green bond da 6 miliardi di euro per investire sulle soluzioni a questo problema attivando anche un piano di sicurezza. Eppure i dati parlano chiaro: entro la fine del secolo l’innalzamento del mare in Italia sarà superiore al metro e mezzo. Tra i più colpiti, i Porti di Napoli (+1,040 metri) e Venezia (1,064 metri), come rivelano i dati che Enea ha presentato quest’anno al convegno di Confcommercio-Conftrasporto 2019 sul clima.