Porti in Campania, ecco il Piano strategico. Dal Pnrr 361 mln per Napoli, Salerno e Castellammare

È stato adottato all’unanimità dal Comitato di gestione “il Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss) dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, di cui all’art.5 del L.84/94 e ss.mm.ii., strumento fondamentale per la definizione e l’indirizzo delle strategie gestionali dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare e di tutta la portualità e la logistica campana”. E’ quanto si legge in una nota diramata dall’Adsp del Mar Tirreno Centrale che spiega come nel Dpss (che insieme ai Piani Regolatori Portuali dei singoli scali marittimi costituisce il Piano Regolatore di Sistema Portuale) vengano “pianificati gli obiettivi di sviluppo di medio/lungo periodo della portualità di Sistema, coerentemente con quanto stabilito dal Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica (Pntl), dalle direttive europee in tema di portualità e dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (Psnl)”.

Le previsioni di sviluppo contenute nel Dpss, prosegue la nota, “sono state preliminarmente oggetto di un confronto partecipativo con tutte le componenti del sistema portuale riunite nell’Organismo di Partenariato Risorsa Mare ed hanno ottenuto il parere favorevole da parte delle Amministrazioni Comunali di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia”.

Spetta ora alla Regione Campania approvare il Dpss, entro 60 giorni, previa intesa con il Ministero per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili (Mims), sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale.

«L’adozione del Dpss è un risultato eccezionale – sottolinea il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata – per la rapidità con la quale si sono svolti i lavori di condivisione e di concertazione con tutti gli attori coinvolti, grazie allo sforzo collettivo della struttura, dei Comuni interessati, dell’Organismo di Partenariato. Recependo e analizzando una molteplicità di osservazioni, di indicazioni siamo riusciti, con grande efficienza ed entusiasmo, a redigere tale documento, fondamentale alla programmazione strategica dell’Ente e di tutto il nostro territorio. Ringrazio il Comitato di Gestione, per l’importante lavoro svolto, il Segretario Generale, l’arch. Giuseppe Grimaldi e l’Ufficio Tecnico-Pianificazione diretto dall’ing. Adele Vasaturo con il decisivo contributo dell’ing. Alberto Bracci Laudiero e dell’arch. Corrado Olivieri”.

Nella medesima seduta, il Comitato di Gestione ha approvato il bilancio di previsione del 2022 che nel mostrare forti segnali di ripresa, recepisce lo stanziamento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per gli investimenti infrastrutturali da realizzare nei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare.