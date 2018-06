Porti, Napoli e Salerno aprono gli scali alla cittadinanza

Napoli e Salerno aprono i loro porti alla cittadinanza in una due giorni per conoscere le attività degli scali e le bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche che celano. La due giorni di “Porto aperto” prenderà iil via a Salerno il prossimo 16 giugno per concludersi, il giorno dopo, a Napoli. Il programma della giornata di Salerno prevede: raduno degli studenti ed accompagnatori al Molo Manfredi. Imbarco su unità navale di circa 200 posti della Travelmar. Partenza per visita del porto. La visita sarà illustrata dal segretario generale, Francesco Messineo. Approdo e sbarco al Molo Manfredi. Le scuole coinvolte sono: Isis di Istruzione Superiore Giovanni XXIII (Nautico), Istituto di Istruzione Superiore Genovesi – Da Vinci (tecnico scientifico), Liceo Artistico Sabatini – Menna. Domenica 17 giugno, a partire dalle 9, la manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, prenderà corpo a Napoli. Nella mattinata vi saranno tre corse, per tre visite, del porto via mare su un traghetto della Medmar. Il Presidente Pietro Spirito e il presidente del Propeller di Napoli, Umberto Masucci, si alterneranno per spiegare ai cittadini le attività dello scalo e le differenti destinazioni d’uso delle banchine. Accanto alle visite via mare vi saranno tour allo scoperta dei principali edifici storici del Porto di Napoli, su un bus del Citysightseeing, a cura dell’associazione AccogliereadArte: Stazione Marittima, ex Magazzini Generali, Immacolatella Vecchia. Nel pomeriggio della stessa giornata, a partire dalle 15.30, per i cittadini che hanno effettuato la prenotazione, vi sarà l’opportunità di fare una passeggiata sull’antico Molo San Vincenzo, guidati dall’associazione Friend’s of Molo San Vincenzo. La giornata si chiudera’ al Molo Angioino, nella piazza collocata in fondo alla stazione crociere, dove dalle 19.30, si alterneranno, sul palco allestito a Piazzale Razzi, diversi gruppi musicali e dove vi sara’ la proiezione del film “la Gatta Cenerentola”. La serata terminerà a mezzanotte con i fuochi a mare.