Porti: nasce ‘West Sicily Gate’, Monti ‘è il coronamento di un sogno’ (4)

(Adnkronos) – Pasqualino Monti, nel suo intervento, ha ricordato quanto fatto nei quattro anni di gestione dell’Autorità portuale. “La nascita di questa società è diventata realtà attraverso un lavoro straordinario che è stato fatto da una squadra straordinaria, in termini di impegno e dedizione”. E fa un esempio: “La banchina Sammuzzo che poteva ospitare neanche un traghetto. Avevamo una struttura che era una fogna a cielo aperto invece di una banchina, con un traffico confuso”. Mentre in questi anni sono stati fatti numerosi lavori. “Ricordo a tutti che la banchina Vittorio Veneto era sequestrata, la stazione marittima era pure sequestrata e noi abbiamo messo in sicurezza la banchina. Abbiamo consolidato la banchina Garibaldi – prosegue – Poi, vedere che la scorsa settimana sono arrivate le due ammiraglie, sia la Costa Firenze che la Msc è per me motivo di grande soddisfazione”. Poi annuncia che per il 2022 sono previsti 225 attracchi di navi da crociera. Di cui 176 di Costa e Msc, della Newco”.