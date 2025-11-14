Porti, Salvini: Investiamo 400 milioni di euro sugli scali di Napoli e Salerno

Stiamo investendo più di 400 milioni di euro come ministero, sia su Napoli che su Salerno. Vuol dire lavoro, che magari la citta’ non vede, pero’ questa e’ un’azienda dove ogni giorno entrano ed escono 6.000 lavoratrici e lavoratori”. Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine del sopralluogo al porto di Napoli. “Allungare la diga, allungare le banchine – ragiona – significa portare piu’ navi, offrire piu’ lavoro ai ragazzi che magari oggi stanno studiando a Napoli. Se ci associamo il recupero di parti di lungomare, grazie a questo ampliamento restituiamo alla citta’ il bello del mare, spostando il traffico pesante”. Dall’anno prossimo, ricorda il vicepremier, “cominciano le prime regate dall’America’s Cup, che vuol dire turismo. Napoli sta gia’ crescendo come turismo – prosegue – che vuol dire lavoro. Saranno due anni di crescita, di impegno, di lavoro, di attenzione. Sono felice perché stiamo facendo tanto”.

Porti Spa sarà approvata in Cdm entro fine anno

La vicenda di Porti d’Italia Spa “è seguita dal viceministro Rixi e ci siamo. Conto di far arrivare nel prossimo Consiglio dei ministri, quindi entro novembre, il testo unico dell’edilizia e delle costruzioni. Entro la fine dell’anno Porti Spa verra’ approvata in Consiglio dei ministri”, ha detto anche Salvini. “Il secondo grande obiettivo che mi do – aggiunge il vicepremier – entro la fine dell’anno, e’ la creazione di questa grande azienda nazionale per valorizzare tutti i 16 porti italiani. Un’attenzione la sto dedicando anche ai porti turistici, che non rientrano nelle competenze, ma con la crescita del turismo che c’e’ a Napoli e in Campania, pensate quanto turismo di qualita’ e quanti soldi potrebbe portare a Napoli e alla Campania investire anche sui porti turistici”.