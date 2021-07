Porti tra transizione green e semplificazione: confronto a più voci alla convention Alis

di Enzo Senatore

“La Transizione green del sistema portuale tra Europa e semplificazione”: è il tema del primo dibattito organizzato nell’ultima giornata della convention Alis A Sorrento.

Apre Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSP Mar Adriatico Settentrionale, che traccia un elenco dei progetti portati a termine, mentre Antonio Errigo, vicedirettore di Alis, fa un breve passaggio sulla parte comunicativa e sul Canale tv dell’associazione.

Luciano Guerrieri, presidente AdSP Mar Tirreno Settentrionale, fa il punto sui lavori in corso.”Stiamo realizzando un’imponente opera di dragaggio che ci consentirà di dare impulso all’economia locale – spiega -. Completeremo tutto entro il 2026, in concomitanza con la fine dei piani di spesa del Pnrr”.

Pino Musolino, presidente AdSP Mar Tirreno Centro-Settentrionale, mette in evidenzia le novità su Civitavecchia. “Siamo definiti Porti di Roma ma è non sicuro che la Capitale ci veda come tali -afferma -. Pensate che gran parte delle merci destinate a Roma passano per Livorno, quindi c’è qualche problema. Eppure abbiamo uno dei migliori porti del mondo anche nel campo commerciale, possiamo ospitare navi da 11mila teu ma quasi nessuno lo sa. Il nostro Porto – evidenzia ancora – ha potenzialità enormi ma bisogna lavorare su infrastrutturazione e collegamenti interni. La Civitavecchia-Orte, ad esempio, è una strada di cui si parla da quando ero all’asilo. Siamo scollegati, mancano strade e ferrovie”.

Sergio Prete, presidente AdSP Mar Ionio, si sofferma sul futuro del Porto di Taranto. “Nonostante i tanti problemi degli ultimi anni – dice – siamo tornati a essere un porto strategico. Venerdi scorso abbiamo rilanciato il progetto DistriPark, che è abbastanza datato ma che cercheremo di ammodernare e rilanciare. Sui 75 ettari a disposizione realizzeremo un’area destinata a logistica green, Blue Economy, produzione di energia da fonti rinnovabili. Per la realizzazione del Parco siamo aperti alla collaborazione dei privati”. L’altro grande obiettivo “è l’avvio dei traffici ro-ro su Taranto, con una prospettiva di ponte verso l’Africa”.

Daniele Rossi, presidente AdSP Mar Adriatico Centro-Settentrionale, ricorda come “l’intermodalità è da anni un punto di forza del Porto di Ravenna, ci abbiamo costruito su il piano triennale di sviluppo”. Nello specifico: “Potenziamento del terminal per le autostrade del mare, realizzazione di 2 nuove stazioni ferroviarie, ampliamento della profondità dei fondali. Il nostro obiettivo è quello di entrare nei principali corridoi internazionali ma dobbiamo lavorare molto sui tempi della burocrazia”.

Fabrizio Vettosi, direttore generale Venice Shipping and Logistics e consigliere Confitarma, conclude: “In Italia manca una visione di sistema del settore portuale. Parlando di Pnrr il problema è la governance che sta sopra questo meccanismo. Sui porti siamo attrattivi per gli investitori ma perdiamo tutto perché non garantiamo tempi certi. Questo scoraggia chiunque”.

Chiude Domenico De Rosa, ad di Smet spa e coordinatore della commissione Intermodalità marittima di Alis. “Il grande problema – dice – è raggiungere e uscire dai porti. Infrastrutture e viabilità sono strategici, vi sfido oggi a trovare una sola strada italiana che non sia oggetto di lavori”.